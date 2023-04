DEKRA beruft Petra Finke und Peter Laursen auf neu geschaffene Vorstandspositionen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) -- DEKRA SE begrüßt zwei neue Vorstandsmitglieder: Petra Finke (55) wird zum 1.Juli 2023 als erste Chief Digitalization Officer (CDO) des Unternehmensberufen, Peter Laursen (47) übernimmt mit sofortiger Wirkung die neugeschaffene Position des Chief Operation Officer (COO).- Beide ergänzen den Vorstand der DEKRA SE gemeinsam mit Stan Zurkiewicz als CEOund Wolfgang Linsenmaier als CFO.- Die Berufung erfolgt, nachdem DEKRA sowohl im Vorstand als auch in derUnternehmensorganisation deutliche Veränderungen vorgenommen hat mit dem Ziel,die eigene Transformation zu beschleunigen und die Strategie 2025 effizienterumsetzen zu können.- Die neue CDO Position wird der digitalen Transformation Rechnung tragen unddas bestehende Service-Angebot von DEKRA ausbauen sowie neue digitaleDienstleistungen einführen.- Der neue Chief Operation Officer soll die globale Geschäftstätigkeit von DEKRAstärken, den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens ausbauen und weltweitnoch genauer auf die Bedürfnisse der Kunden von DEKRA eingehen.- Stefan Kölbl, Vorsitzender des Aufsichtsrats von DEKRA: "DEKRA wird derweltweit führende Partner für eine sichere und nachhaltige Welt. Das istunsere Vision. Mit den jüngsten Veränderungen im Vorstand werden wir unserestrategischen Wachstumspläne vorantreiben und ihre Umsetzung beschleunigen."DEKRA hat zwei neue Mitglieder in den Vorstand des Unternehmens berufen: PetraFinke (55), derzeit Global CIO Rhenus Freight Logistics und CEO der RhenusFreight Network GmbH, wird das Unternehmen zum 1. Juli 2023 in der neugeschaffenen Position der Chief Digitalization Officer (CDO) verstärken; mitsofortiger Wirkung übernimmt Peter Laursen (47) die ebenfalls neu geschaffenePosition des Chief Operation Officer (COO).Stefan Kölbl, Vorsitzender des Aufsichtsrats von DEKRA: "DEKRA wird der weltweitführende Partner für eine sichere und nachhaltige Welt. Das ist unsere Vision.Mit den jüngsten Veränderungen im Vorstand werden wir unsere strategischenWachstumspläne vorantreiben und ihre Umsetzung beschleunigen.Petra Finke und Peter Laursen sind unsere Wunschbesetzung für die beiden neuenPositionen, und wir freuen uns, sie im Vorstand willkommen zu heißen. Wir sindüberzeugt, dass sie in der neuen Aufgabe Großes leisten werden."Petra Finke (55) war über 20 Jahre für die Rhenus Gruppe tätig, zuletzt alsGlobal CIO Rhenus Freight Logistics und CEO der Rhenus Freight Network GmbH. Sieverantwortete die globale IT und Digitalisierung und steuerte in dieser Funktion