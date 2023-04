L'initiative EUCOTTON est présentée à Séville en grandes pompes pour promouvoir le secteur du coton

Séville (ots) -



- Ce projet promeut le coton de Grèce et d'Espagne, les deux pays ayant la plus

grande production en Europe. Son objectif est très clair: assurer la

traçabilité "du champ à la mode" de cette fibre durable de haute qualité et

sans semences génétiquement modifiées.

- De nombreux professionnels et représentants publics ont assisté à la journée

d'information EUCOTTON, une journée avec des présentations techniques et une

table ronde qui ont mis en évidence l'importance de l'initiative européenne et

de la campagne de promotion qui l'accompagne.



Le grand projet du secteur européen du coton méritait un lancement en grande

pompe en Espagne. Et c'est exactement ce que l' European Cotton Alliance (ECA) a

fait à travers un événement qui a rassemblé de nombreux professionnels et

responsables publics à la Fundación Cajasol de Séville . Intitulé " EUCOTTON

Info Day: a Roadmap to More Sustainable Textiles " (Journée d'information

EUCOTTON: une feuille de route pour un textile plus durable), il a permis de

célébrer l'avenir prometteur du coton grec et espagnol, ainsi que les nouvelles

voies de coopération entre les secteurs du coton, du textile et de la mode.