Tineco FLOOR ONE S7 PRO Nass- & Trockensauger erhält das TÜV-Qualitätssiegel für besonders gründliche Tiefenreinigung

Berlin (ots/PRNewswire) - Tineco (https://de.tineco.com/) , Entwickler und

Hersteller innovativer Haushaltsgeräte und Bodenreiniger, hat ein doppeltes

TÜV-Gütesiegel für seinen FLOOR ONE S7 PRO

/tineco-floor-one-s7-pro-intelligenter-nass-und-trockensauger?_gl=1*1hibiru*_up*

MQ..&gclid=CjwKCAiAqt-dBhBcEiwATw-ggD_CXLZnD6AwfasIK4tq0rbtI3rLMQD7IPp4dV4NjMKDy

CxIguRofRoCIEwQAvD_BwE) Nassreiniger erhalten. Das chinesische TÜV-Siegel

bestätigt einerseits die Effektivität des Reinigers, darüber hinaus ist dies

auch eine Auszeichnung für Tineco als Unternehmen. Das China-TÜV-Siegel wird

nämlich nur an solche chinesischen Firmen vergeben, die einen sehr hohen

Qualitätsstandard erfüllen.



Der TÜV Rheinland wurde vor 150 Jahren gegründet und zeichnet jeher Produkte mit

innovativen Ansätzen aus den unterschiedlichsten Bereichen aus. Dabei genießt er

hohes Ansehen bei Konsument*innen, die auf dessen Qualitätsprüfungen vertrauen.





Am 1. September 2022 wurde das Siegel erstmals für Nass- undTrocken-Bodenreiniger vergeben, da diese einen immer größeren Marktanteilausmachen. Im Zuge des Tests wurde der FLOOR ONE S7 PRO auf die Probe gestellt:Es wurde geprüft, wie effektiv er nassen und trockenen Schmutz entfernt, entlangKanten säubert, feine Partikel aufnimmt und wie es um die Wiederverwertungsratevon Restabwasser am Boden steht. Die Tests bestand der FLOOR ONE S7 PRO ohneProbleme und ist damit der erste Sauger mit einem TÜV-Siegel dieser Art.Frank Holzmann, Vize-Präsident des TÜV Rheinland in Shanghai, gratuliert demTineco-Team für diesen Erfolg: " Ich möchte dem Tineco TeamzurZweifachauszeichnung für den FLOOR ONE S7 PRO gratulieren und dazu, dass sieein Produkt entwickelt haben, welches den rigorosen Tests des TÜV Rheinlandstandgehalten hat. "Wang Shoumu, Stellvertretender General Manager des Tineco Forschungs- undEntwicklungszentrums, freut sich sehr über diese Auszeichnung und möchte auch inZukunft mit dem TÜV Rheinland zusammenarbeiten: "Als ein intelligentes,technologisch innovatives Unternehmen strebt Tineco durch unermüdliche Forschungnach Verbesserungen im Bereich der intelligenten Haushaltsreinigungsgeräte undverfolgt dabei das Konzept 'Technologie nutzen, um das Leben mit Komfort undangenehmen Überraschungen zu erfüllen'. [...] Wir freuen uns darauf, unsereZusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland zu vertiefen, um gemeinsam die hochwertigeEntwicklung von intelligenten Haushaltsreinigungsgeräten voranzutreiben."Highlights des FLOOR ONE S7 PRO:- Balanced Pressure Water Flow" Technologie: Der Wasserfluss innerhalb des