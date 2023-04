Kodiak Copper stockt Privatplatzierung auf 7,5 Mio. $ auf

Wie bereits bekannt gegeben, hat Kodiak auch ein Abkommen mit Cormark Securities Inc. in eigenem Namen und im Namen eines noch nicht festgelegten Emissionskonsortiums (gemeinsam die „Zeichner“) in Verbindung mit einer „Bought-Deal“-Privatplatzierung gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierten Emittenten für einen Bruttoerlös von insgesamt ca. 5 Millionen $ für das Unternehmen (das „Angebot“) abgeschlossen. Das Angebot besteht aus (i) 1.500.000 Charity-FT-Einheiten zum Ausgabepreis der Charity-FT-Einheiten für einen Bruttoerlös von 1.980.000 $; und (ii) 3.700.000 Stammaktieneinheiten (die „HD-Einheiten“) für einen Bruttoerlös von 2.997.000 $, wobei jede HD-Einheit aus einer Non-Flow-Through-Stammaktie und einem halben Non-Flow-Through-Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) zu einem Preis von 0,81 $ pro HD-Einheit besteht.

6. April 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Kodiak Copper Corp. (the “Company” or “Kodiak”) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es den Umfang seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (siehe Pressemitteilung vom 4. April 2023 ) (die „gleichzeitige Finanzierung“) aufgestockt hat, und zwar auf (i) bis zu 1.200.000 Charity-Flow-Through-Einheiten (die „Charity-FT-Einheiten“), die im Rahmen eines Charity-Abkommens ausgegeben werden, und (ii) bis zu 1.000.000 Flow-Through-Einheiten (die „FT-Einheiten“) für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 2.544.000 $.

DIESE PRESSEMITTEILUNG DARF NICHT AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER IN DEN USA VERBREITET WERDEN.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer