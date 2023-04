Lang Consulting GmbH Mit der richtigen User-Experience zu besseren Kunden (FOTO)

Freiburg im Breisgau (ots) - Sven Lang ist der Gründer und Geschäftsführer der

Lang Consulting GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der

E-Commerce-Experte Unternehmen dabei, ihren Onlineshop optimal zu positionieren

und zu vermarkten. So können seine Kunden eine starke Marke etablieren, die

ihnen langfristig zahlreiche Vorteile bietet. Erfahren Sie hier, wie mit der

richtigen User-Experience mehr und vor allem bessere Kunden gewonnen werden

können.



Der E-Commerce boomt - immer mehr Menschen kaufen online. Mit Blick auf die

fortschreitende Digitalisierung ist abzusehen, dass sich dieser Trend kaum

ändern wird. Im Gegenteil: Der Einkauf im Internet stellt schon heute einen

festen Bestandteil im Alltag der meisten Menschen dar. Das gilt für Privatkunden

ebenso wie für Unternehmen. Trotz der konstant steigenden Nachfrage fällt es

manchen Onlineshop-Betreibern dennoch schwer, qualifizierte Kunden zu gewinnen.

Ihr Angebot würde grundsätzlich überzeugen, doch der Umsatz lässt zu wünschen

übrig. "Wer einen erfolgreichen Onlineshop betreiben möchte, darf sich nicht auf

den Zufall verlassen. Unternehmen müssen eine optimale User-Experience bieten,

die aus zufälligen Kontakten treue Kunden macht", so E-Commerce-Experte Sven

Lang. Mit der Lang Consulting GmbH unterstützt der Unternehmer

Onlineshop-Betreiber dabei, sich ein erfolgreiches Standing am Markt aufzubauen.

Im Folgenden hat er verraten, worauf es bei einer überzeugenden User-Experience

zu achten gilt und wie Shopbetreiber so planbar mehr und bessere Kunden

gewinnen.