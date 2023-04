Qualitätssiegel als Prüfstein - Daniel Graf verrät, was Unternehmen wissen müssen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Daniel Graf ist der Gründer und Geschäftsführer des DeutschenInstituts für Digitale Qualitätssicherung, der IfDQ Audit GmbH. Als dieserunterstützt er Unternehmen dabei, ISO-Normen, DIN-Standards sowie digitaleQualitätsnormen, kurz DQN, richtig umzusetzen und unterstützt sie auf dem Wegzur Zertifizierung. Seine Hilfe ermöglicht es Firmen, sich auf ihr tatsächlichesGeschäft zu konzentrieren und erspart ihnen auf diese Weise, viel Energie undZeit durch bürokratische Hürden zu verlieren. Des Weiteren überwinden Betriebeihre Prüfungsangst und gelangen schneller zum Erfolg. Hier erfahren Sie, wasUnternehmen tun müssen, um zu ihrem Qualitätssiegel zu gelangen.Der Markt befindet sich in einem stetigen Wandel - und damit erscheinen auchimmer mehr Unternehmen auf der Bildfläche. Heute reicht es daher nicht mehr,sich allein durch seine Expertise auszuzeichnen und sich so von seinenMitbewerbern zu unterscheiden. Stattdessen möchten potenzielle Kunden oderPartner, dass diese Qualität offiziell bestätigt wird. So rücken etwaigeQualitätssiegel und Zertifizierungen als Prüfstein mehr und mehr in denMittelpunkt. Um die Leistung und auch die Qualität eines Unternehmens, seinerProdukte, Prozesse oder Dienstleistung zu gewährleisten, unterziehen sich immermehr Unternehmen daher speziellen Überprüfungen, um ihre Qualität nach DQN-,ISO- oder DIN-Richtlinien bestätigen zu lassen. Dabei gehen die Vorteile einesSiegels über die Qualitätssicherung weit hinaus, wie auch Daniel Graf von derIfDQ Audit GmbH weiß. Schließlich würden Unternehmen durch die Prüfung auch übersich hinauswachsen und so Potenziale aufdecken, die ihr Wachstum vorantreiben.Als Experte unterstützt er Unternehmen bei der Umsetzung von ISO-Normen,DIN-Standards sowie DQN-Richtlinien und begleitet sie damit auf ihrem Weg zurZertifizierung. Was Unternehmen zum Thema Qualitätssiegel wissen müssen, hat erim Folgenden zusammengefasst.1. Auf Transparenz bei den Prüfkriterien achtenQualitätssiegel sind Prüfelemente für Unternehmen. Der Titel besteht dabeizunächst aus Begriffen, die definieren, welcher Unternehmensbereich geprüftwurde. Unternehmer wie Kunden sollten dabei jedoch darauf achten, welcheBereiche im Detail geprüft und zertifiziert wurden. Schließlich entscheidet diesletztlich auch über die Wertigkeit des Siegels. Entscheidend dabei ist auch, diePrüfkriterien zu kennen und sowohl nach der Kontrollbasis als auch derPrüfungsgrundlage zu fragen, um tatsächlich relevante Siegel identifizieren zu