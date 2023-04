Goldman senkt Volvo Cars auf 'Sell' und Kursziel auf 41 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Volvo Cars von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 46 auf 41 schwedischen Kronen gesenkt. Bislang stimme die Gesamteffizienz des Antriebsstrangs batteriebetriebener Autos europäischer Hersteller bestenfalls mit der des US-E-Autoherstellers Tesla überein, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Hinweise auf branchenführende E-Autos von europäischen Herstellern sehe er kaum. Im Laufe der nächsten zehn Jahre dürften daher wohl Tesla und chinesische Hersteller mehr Marktanteile in Europa erobern./ck/bek

