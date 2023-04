Anlass der Studie: Research Update

UPDATE GBC MITTELSTANDSANLEIHEN INDEX (GBC MAX)



GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) trotz schwierigen Umfelds auf hohem Indexniveau - ESG und Nachhaltigkeit gewinnt im Anleihenindex weiterhin an Bedeutung



Entwicklung des GBC MAX - Trotz herausfordernden Rahmenbedingungen mit stabiler Index-Performance



Mit einem Kursniveau von aktuell rund 140,0 per Anfang März 2023 konnte der Qualitätsanleihenindex GBC MAX (ISIN: DE000SLA1MX8) trotz der andauernden Ukraine Krise und den Nachwirkungen der Covid-Pandemie und dem damit verbundenen schwierigen Marktumfelds eine robuste Index-Performance erzielen. Bezüglich des aktuellen Index-Niveaus bewegt der GBC MAX damit lediglich rund 9 Indexpunkte unterhalb des Index-Allzeithochs (149,8 Punkte) aus dem Sommer 2021.



Zudem zeigte sich ebenfalls, dass die zuvor aufgenommenen Anleihen, wie bspw. der Photon Energy N.V. oder der Semper Idem Underberg AG, durch ihre positiven Kurseffekte und Kupons die Gesamtperformance des GBC MAX vorangetrieben haben. Daneben haben aber auch die bereits seit längerem im Index enthaltenen Anleihen und sonstigen Wertpapiere zu einer positiven Gesamtentwicklung des Index entscheidend beigetragen.



Das vergangene Jahr 2022 hat der GBC MAX trotz des schwierigen Marktumfelds mit Ukrainekrieg und einem ansteigendem Zinsniveau mit einem moderaten Indexrückgang um -6,51% abgeschlossen. Bedingt durch das herausfordernde Umfeld betrug die Volatilität in diesem Betrachtungszeitraum 4,72% und bewegte sich damit auf einem mittleren Niveau. Hieraus ergab sich in der Folge ebenso ein negatives Sharpe Ratio von -1,85. für die vergangene Periode. Zu Beginn des Jahres hat im GBC MAX eine sich weiter fortsetzende Erholung eingesetzt, die Ende 2022 begonnen hatte. Hierdurch konnte der Qualitätsanleiheindex deutlich an Boden gut machen und hat damit eine deutlich positive Wertentwicklung (YTD: +4,45%) im bisherigen Jahresverlauf erreicht.



Änderungen seit dem letzten Index Update im Februar 2022

Der GBC Mittelstandsanleiheindex (GBC MAX) ist gemäß unseren Recherchen weiterhin der einzige Qualitätsanleihenindex im Bereich der deutschen Mittelstandsanleihen. Seit unserem letzten Update im Februar 2022 wurden 6 neue Anleihen in den GBC MAX aufgenommen und gleichzeitig haben 13 Anleihen den Index verlassen.



Somit befinden sich aktuell 34 Unternehmensanleihen und sonstige Wertpapiere im Index. Ein Wert von über 30 Anleihen im GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) ist aus unserer Sicht eine gute Portfoliostruktur, um den deutschen Anleihemarkt für Mittelstandsanleihen mit einem entsprechenden Qualitätsansatz umfassend abzudecken.

Bei den Indexneuzugängen zeigt sich auch, dass das Thema ESG und Nachhaltigkeit im Anleihebereich bei den emittierenden Unternehmen weiter an Bedeutung gewinnt.



So hat die zum Katjes-Konzern gehörende Schwestergesellschaft Katjesgreenfood GmbH & Co. KG erstmals eine großvolumige Anleihe begeben, um sich mit dem eingeworbenen Kapital an Wachstumsunternehmen aus den Trendbereichen wie z.B. "Future Food" und pflanzenbasierter sowie nachhaltiger Ernährung zu beteiligen. Laut Unternehmensangaben stehen hierbei im Kernfokus Firmen, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren.



Die größten Positionen des GBC MAX (vor Neuanpassung) stellen im März 2023 die Anleihen der Bilfinger SE, der OTTO GmbH & Co. KG, der Media and Games Invest SE, der Hornbach Baumarkt AG und der Katjes International AG dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt rund 29,6% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 70,4% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen.



Der durchschnittliche Coupon des aktuellen Portfolios beträgt 5,38%. Die gewichtete Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 2,69 Jahre.

Anleihe im Fokus: MGI - Media and Games Invest SE



"Interessante Anleihe im wachstumsstarken Segment programmatische Werbung"

Die Media and Games Invest SE (MGI) hat sich mit ihrer Werbesoftware-Plattform (Ad-Tech-Plattform) auf den wachstumsstarken programmatischen (digitalen) Werbemarkt ausgerichtet, dem Marktexperten zukünftig hohe Wachstumsraten beimessen. Das programmatische Werbesegment gilt hierbei als das am stärksten wachsende Segment im digitalen Werbesektor. Mithilfe programmatischer Werbelösungen können Firmen eine wesentlich effizientere Kundenakquise betreiben und damit ihre Werbebudgets effektiver einsetzen.



Der Technologiekonzern kombiniert im Rahmen seiner Strategie organisches Wachstum mit wertsteigernden synergetischen Akquisitionen, was zu einem durchschnittlichen Wachstum von 64,0% (CAGR zwischen 2018-2022) geführt hat. Neben dem starken organischen Wachstum hat der MGI-Konzern in den vergangenen Jahren mehr als 35 Unternehmen und/oder deren Vermögenswerte erworben. Die akquirierten Vermögenswerte werden integriert, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu heben bzw. aufzubauen.

In Anbetracht der zuletzt veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen konnte MGI mit einem erzielten Umsatzplus um 28,7% auf 324,44 Mio. EUR (VJ: 252,17 Mio. EUR) auch im vergangenen Geschäftsjahr 2022 den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Auch auf operativer Ebene hat der Technologiekonzern im Vergleich zum Vorjahr deutliche Zuwächse verzeichnet. So ist das EBITDA im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 um 30,3% auf 84,75 Mio. EUR angestiegen (VJ: 65,04 Mio. EUR).



Auf Basis der zuletzt veröffentlichten Jahreszahlen 2022 ergibt sich für die herausgegebene Anleihe ein Zinsdeckungsgrad (Adj.

EBITDA/Zinsaufwendungen) von 2,43 und somit ein solides Zinsdeckungsniveau.

MGI plant auch zukünftig seinen Wachstumskurs basierend auf organischen Wachstumselementen, ergänzt um anorganische Wachstumsfaktoren, weiter voranzutreiben. Einen wesentlichen Faktor des angestrebten organischen Wachstums bildet der weitere Ausbau der vom Konzern betriebenen Werbesoftware-Plattform (Ad Tech-Plattform).



Aufgrund der guten strategischen Ausrichtung des Technologiekonzerns und des angestrebten Ausbaus der bisherigen Marktpositionierung, rechnen wir auch zukünftig mit einer stark wachsenden Umsatz- und Ergebnisentwicklung.

Wir stufen die MGI-Anleihe auf Basis des robusten und margenstarken digitalen Plattformgeschäftsmodells und den guten Anleihekonditionen (Kupon: 3-Monatseuribor zzgl. +5,75%; Effektivrendite: +7,93%) für professionelle Anleger als überdurchschnittlich attraktiv ein. Darüber hinaus befindet sich die MGI-Anleihe schon seit längerem in unserem Qualitätsindex GBC MAX.



*Hinweis gemäß Finanzanalyseverordnung: Bei dem analysierten Fonds sind die folgenden möglichen Interessenskonflikte gemäß Katalog möglicher Interessenkonflikte gegeben: Nr. (5a;7;11). Ein Katalog möglicher Interessenskonflikte ist auf folgender Webseite zu finden: www.gbc-ag.de/de/Offenlegung







