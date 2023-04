DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Grenke von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 33 Euro belassen. Die Erholung des Finanzdienstleisters mache Fortschritte, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte das Unternehmen die Ziele für das Volumen und die Profitabilität im Neugeschäft im laufenden Jahr erreichen, dann wäre die Durststrecke der vergangenen Jahre durchschritten./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GRENKE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,83 % und einem Kurs von 28,15EUR gehandelt.