Toronto, ON/ 6. April 2023 / Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) ("Victoria" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-c ...) freut sich, drei neue Nominierungen für sein Board of Directors bekannt zu geben. Die Jahreshauptversammlung des Unternehmens wird am 10. Mai 2023 stattfinden, bei der Kimberly Keating, Steve Haggarty und Ria Fitzgerald als neue Mitglieder für das Board of Directors von Victoria nominiert werden. Gleichzeitig stellen sich Michael McInnis, Stephen Scott und Letha MacLachlan nicht mehr zur Wiederwahl und scheiden aus dem Verwaltungsrat aus.

"Wir freuen uns sehr, Frau Keating, Herrn Haggarty und Frau Fitzgerald in das Board of Directors einzuladen und zu nominieren. Jeder von ihnen bringt eine Fülle von Erfahrungen im Bergbau mit und wir erwarten, dass sie das Board of Directors mit ihren umfassenden und relevanten Kenntnissen und Fähigkeiten in den Bereichen Technik, Kapitalmärkte und ESG beleben werden", sagte John McConnell, President und CEO.

"Im Namen des Board of Directors und des Managements von Victoria möchten wir Herrn Michael McInnis, Herrn Stephen Scott und Frau Letha MacLachlan, die sich bei der Versammlung nicht zur Wiederwahl als Directors des Unternehmens stellen werden, unsere aufrichtige Anerkennung aussprechen", erklärte Sean Harvey, Chairman des Board of Directors. "Mike, Steve und Letha waren ein wesentlicher Bestandteil von Victoria, als die Eagle-Goldmine durch den Bau in den Betrieb überging und zur größten Goldmine in der Geschichte Yukons wurde."

Kimberly Keating

Frau Keating ist Diplom-Ingenieurin und verfügt über 25 Jahre umfassende internationale Erfahrung in den Bereichen Öl und Gas, Kernkraft, Wasserkraft und Bergbau. Zuletzt war Frau Keating Chief Operating Officer der Cahill Group, einem der größten multidisziplinären Bauunternehmen Kanadas mit Niederlassungen im ganzen Land. Bevor sie 2013 zur Cahill Group kam, hatte Frau Keating eine Reihe von fortschrittlichen Führungspositionen inne, die von der technischen Planung über den Bau, die Inbetriebnahme, den Produktionsbetrieb und die Erschließung von Offshore-Feldern bei Petro-Canada (jetzt Suncor Energy Inc.) reichten. Im Laufe ihrer Karriere leistete Frau Keating bedeutende Führungsbeiträge zu Großprojekten im kanadischen, norwegischen und britischen Energiesektor und brachte eine Fülle an Strategie, operativer Ausführung und technischem Fachwissen in ihre Vorstandsfunktionen ein. Derzeit ist sie Vorsitzende des Board of Directors von Major Drilling Group International Inc. und Mitglied des Board of Directors der Drax Group plc. Frau Keating ist außerdem Vorstandsmitglied von Makwa-Cahill Limited Partnership, einem vollständig nuklear qualifizierten, einheimischen Fertigungsunternehmen. Frau Keating absolvierte das Rotman-Institute of Corporate Directors Education Program und erhielt den Titel ICD.D.