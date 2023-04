UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die vergangenen Wochen hätten ganz im Zeichen von Wertpapier- und Liquiditätsrisiken gestanden, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Banken. Dabei erinnerte er an die Schließungen der SVB und der Signature Bank in den USA. Inzwischen gehe der Blick des Marktes in Richtung der Zahlen zum ersten Quartal. Seine "Top Picks" blieben nach wie vor BNP, Commerzbank, ING, LBG, Swedbank und Unicredit./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 16:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 16:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 11,37EUR gehandelt.



