Icentia erhält die Zulassung der U.S. Food and Drug Administration (FDA) für CardioSTAT

QUEBEC CITY, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- Icentia Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen die FDA 510(k)-Zulassung für CardioSTAT erhalten hat, eine ambulante, kontinuierliche EKG-Überwachungslösung, die auf einem drahtlosen Einweg-Rekorder basiert. „Diese Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Die FDA-Zulassung öffnet die Tür zum weltweit größten Markt für medizinische Geräte. Angesichts der Kosteneffizienz und der nachgewiesenen Fähigkeit unserer Herzüberwachungslösung, eine effektive Patientenversorgung und Ergebnisse zu liefern, haben wir keine Zweifel daran, dass CardioSTAT einen bedeutenden Unterschied in der Diagnose von Patienten mit Herzerkrankungen in den Vereinigten Staaten machen wird.", sagte Pierre Paquet, Mitbegründer und Chief Executive Officer bei Icentia.

CardioSTAT ist inzwischen die führende tragbare Herzüberwachungslösung in Kanada. Im Jahr 2018 folgte die Expansion in das Vereinigte Königreich, wo es eine außergewöhnlich hohe Akzeptanz erfährt. Bis heute wurde CardioSTAT mehr als 170.000 Patienten verschrieben. Mit dieser Freigabe wird Icentia in der Lage sein, sein Ziel zu verfolgen, ein weltweit führender Anbieter von ambulanter Herzüberwachung zu werden, indem es seinen Markt auf die Vereinigten Staaten ausdehnt.