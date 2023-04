FDP will Nachbesserungen bei Gesetz zum Heizungsaustausch

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Energiepolitiker Michael Kruse will Nachbesserungen beim geplanten Gesetz zum Heizungsaustausch. Der Entwurf habe komplexe Wechselwirkungen, über die im parlamentarischen Verfahren noch gesprochen werden müsse, sagte Kruse am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Gemeinsam wolle man in der Koalition ein "zukunftsorientiertes" Gebäudeenergiegesetz auf den Weg bringen, das den Menschen Vertrauensschutz für ihre Heizungen bringe und gleichzeitig dafür sorge, dass die ambitionierten Klimaziele erreicht werden.

Kruse wies darauf hin, er wolle nicht den Eindruck erweckt haben, dass die von ihm als kritisch eingeschätzte Wirkung des Gesetzes die Intention von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gewesen sei. Zuvor hatte Kruse in der "Bild"-Zeitung davor gewarnt, der Gesetzentwurf führe dazu, dass derzeit verbaute Gas-Heizungen schon bis 2035 getauscht werden müssten - anstatt bis 2045, wie von der Koalition beschlossen worden sei.