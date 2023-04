KUNGFU LIMITED EDITION und DRAGON Brand veröffentlichen eine neue Limited Edition-Kollektion, die den „Kungfu-Geist" verkörpert und neue Bereiche des Lebensstils erkundet.

SINGAPUR, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 7. April 2023 werden Fans des legendären Jackie Chan mit drei besonderen Veröffentlichungen verwöhnt. Zunächst wird sein neuer Film „Ride On" Jackies charakteristischen Stil in einer Geschichte über Kampfkunstmeister und die Verbindung zwischen einem Mann und seinem Pferd zeigen. Zweitens wird eine Sonderausgabe von „I am still Jackie Chan" auf CD und Vinyl veröffentlicht, die die Geschichte seines Lebens erzählt und den Fans tiefe Einblicke in das Leben des beliebten Schauspielers und Sängers vermittelt. Und schließlich veröffentlichen KUNGFU LIMITED EDITION und DRAGON Brand eine neue Limited -Edition-Kollektion. Mit diesen drei Veröffentlichungen feiert Jackie seinen 69. Geburtstag auf die bestmögliche Art und Weise: indem er seine Talente und sein Herz mit seinen Fans auf der ganzen Welt teilt.