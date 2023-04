Grid Dynamics und Dataiku veröffentlichen neue Lösung für Inventory Allocation Optimization, die Unternehmenskunden beschleunigte Funktionen zur globalen Bestandsoptimierung bietet

Die Lösung für Inventory Allocation Optimization von Grid Dynamics ist die jüngste Ergänzung der wachsenden Suite von vorgefertigten Accelerators, die Kunden helfen, fortschrittliche Technologien wie KI und maschinelles Lernen (ML) schnell und einfach zu nutzen. Die Accelerators bringen erhebliche Geschäftsvorteile, wie z. B. die bedarfsgerechte Zuweisung von Beständen, die Verwaltung von Umfeldern mit mehreren Regionen, Märkten und Transporteuren, die Vermeidung von Auftragssplits und die Erlangung tiefgreifender Einblicke in Optimierungsergebnisse.

SAN RAMON, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 6. April 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führendes Unternehmen für Services und Lösungen im Bereich digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute seine neue Lösung für Inventory Allocation Optimization (in etwa: Optimierung der Bestandszuweisung) bekannt. Diese neue Lösung, die gemeinsam von Grid Dynamics und Dataiku entwickelt wurde, unterstützt Unternehmen bei der raschen Einrichtung von Bestandsoptimierungsfunktionen und der schnellen Entwicklung analytikgestützter Prozesse zur Optimierung der Lieferkette innerhalb der Dataiku-Plattform.

- Grid Dynamics bietet eine neue Lösung für Inventory Allocation Optimization „powered by Dataiku“ an, um Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, auf aktuelle Herausforderungen und Unterbrechungen in der Lieferkette zu reagieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Kosten zu senken.

