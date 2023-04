FreeWire gibt internationale Geschäftsausweitung bekannt und eröffnet europäische Zentrale

Der europäische Hauptsitz von FreeWire wird sich in Banbury, Oxfordshire, Großbritannien, befinden und das europäische Team beherbergen, das im Laufe des Jahres 2023 weiter wachsen wird. Die Bürofläche bietet ausreichend Platz, damit unsere europäischen Betriebe mit der Nachfrage skalieren können. FreeWire plant, das Vereinigte Königreich (UK), Irland und die Benelux-Region sowie Spanien und Italien im Jahr 2023 ins Visier zu nehmen, bevor es auf andere Märkte expandiert.

„Unsere Expansion in Europa ist ein Meilenstein, den FreeWire nach einem Jahr großen Wachstums erreicht hat. Wir haben unsere Mitarbeiterzahl um 70 % erhöht und allein in den letzten 12 Monaten Boost Chargers in fünf neuen Ländern eingeführt", sagte James Jean-Louis, europäischer Vertriebsleiter bei FreeWire. „FreeWire ist gut positioniert, um den wachsenden europäischen Markt zu erschließen. Wir sehen eine große Gelegenheit, eine zuverlässige, flexible und kostengünstige Infrastruktur anzubieten, die schnell bereitgestellt werden kann, um die schnell steigende Nachfrage nach ultraschnellem Laden von Elektrofahrzeugen in Europa zu bedienen."

FreeWire hat in Partnerschaft mit BP bereitsBoost Chargers in der europäischen Region bereitgestellt. Mitte Februar begann FreeWire seine Partnerschaft mit Bauwelinck, einem regionalen Autohaus. Das erste ultraschnelle batterieintegrierte Ladegerät der Partnerschaft wurde in einem Autohaus in Antwerpen installiert und wird in den kommenden Wochen der Öffentlichkeit zugänglich sein.