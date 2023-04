Die Logical Lemon GmbH auf dem Founder Summit 2023 Jonathan Laufer und Christian Schuppner teilen ihre Expertise (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Logical Lemon GmbH, eine Unternehmensberatung mit

Sitz in Frankfurt am Main, die ihren Kunden mit ihrem individuellen Coaching

dabei hilft, mit YouTube mehr Leads und leichtere Abschlüsse zu erzielen, nimmt

am 15. und 16. April am Founder Summit 2023 in Wiesbaden teil. Wie das

Unternehmen mitteilte, möchten die Geschäftsführer Jonathan Laufer und Christian

Schuppner ihren Vortrag auf dem Event dazu nutzen, ihre Expertise mit den

Teilnehmern zu teilen. Die größte deutsche Gründer- und Unternehmerkonferenz

findet im RheinMain CongressCenter statt, das für Events aller Art einen

modernen Rahmen bietet.



Die Gründer und Geschäftsführer Jonathan Laufer und Christian Schuppner: "Um ein

Unternehmen am Markt zu etablieren und die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu

wecken, braucht es Reichweite und Vertrauen. YouTube hat sich in diesem

Zusammenhang als unschlagbares Tool erwiesen, mit dessen Hilfe Unternehmen

massive Erfolge einfahren können - vorausgesetzt, sie wissen, wie sie dabei

vorgehen und sich aufstellen müssen. Mit unserem Auftritt auf dem Founder Summit

möchten wir Interessenten eine Plattform bieten, auf der sie sich mit diesem

Thema auseinandersetzen können. Zudem freuen wir uns darauf, Gründer,

Unternehmer und Erfolgspersönlichkeiten aus aller Welt kennenzulernen, um über

ihre Geschichten, Strategien und Insights zu diskutieren."