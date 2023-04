Berlin (ots) - Keine Aussicht "auf eine gemeinsam getragene" Lösung bei der

Finanzierungsvereinbarung zur Telematikinfrastruktur (TI) sehen die Vorstände

der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und der Kassenzahnärztlichen

Bundesvereinigung (KZBV).



Die Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband sind gescheitert. Das mussten die

KBV-Vorstände Dres. Andreas Gassen, Stephan Hofmeister und Sibylle Steiner sowie

die KZBV-Vorstände Dr. Wolfgang Eßer, Martin Hendges und Dr. Karl-Georg

Pochhammer trotz intensiver Verhandlungsinitiativen feststellen. Ein Brief des

Vorstands der KBV an Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach liegt

bereits vor.





Das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz (KHPflEG) sieht unter anderem vor, dassvertragsärztliche und vertragszahnärztliche Praxen ab dem 1. Juli 2023 einemonatliche Pauschale für die Ausstattung und den Betrieb der TI erhalten. DieHöhe und Berechnung der Pauschale sollten der GKV-Spitzenverband und die KZBVbzw. KBV in ihren jeweiligen Vereinbarungen bis zum 30. April festlegen. Das istnicht gelungen. "Die Verhandlungen sind mit Ansage gescheitert", erklärte derstellvertretende KZBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Karl-Georg Pochhammer. Mit demerklärten Ziel, die Kosten zu senken und der Option, die Vereinbarung im nuneingetretenen Fall selbst vorzugeben, habe das BMG von vornherein kaum Platz fürVerhandlungen gelassen. "Die Verhandlungen waren nur ein politischesFeigenblatt", kritisierte Pochhammer."Die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen stehen der Digitalisierung offengegenüber, weil sie sich davon Arbeitserleichterungen versprechen. Die bisherigeschlecht gemachte Einführung digitaler Prozesse und Komponenten haben dasVertrauen in die Telematikinfrastruktur erschüttert. Im Sinne der Akzeptanz istes unabdingbar, dass nicht nur technisch, sondern auch finanziell Lösungengeschaffen werden, die für niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten tragbarsind", erläuterte KBV-Vorstandsmitglied Dr. Sibylle Steiner. Entsprechend heißtes im Brief der KBV an den Minister: "Vor diesem Hintergrund bedarf eseindeutiger und klarer Regelungen, mit denen sichergestellt wird, dass die ausden Anwendungen der Telematikinfrastruktur entstehenden finanziellenMehrbelastungen vollständig ausgeglichen werden.""Die Kassenseite hat einen Vorschlag eingebracht, der eine weitereKostenbelastung der Praxen mit sich gebracht hätte. Schon die aktuellenPauschalen sind zu knapp bemessen und führen in vielen Fällen dazu, dass Praxenauf Kosten sitzen bleiben. Eine Deckelung der Pauschalen wie von denKrankenkassen angestrebt, würde diesen Effekt noch einmal verschärfen", sagtePochhammer. Generell zeigen sich die Vorstände von KBV und KZBV zudem zutiefstskeptisch, dass sich die Industrie bei ihrer Preisbildung an von derSelbstverwaltung vereinbarte Pauschalen hält. "Wir teilen die Erwartungen nicht,dass nach der durch die vom Gesetzgeber vorgesehene Umstellung der Pauschalender TI-Finanzierungsvereinbarung und der damit verbundenen Deckelung derErstattungsbeträge die Preise am Markt für die Vertragsärzte undVertragspsychotherapeuten sinken werden. Dass Anbieter von IT-Systemen imGesundheitswesen aufgrund von pauschalen Kostenerstattungsgrenzen ihre Preiseauf die Erstattungsbeträge absenken, ist realistisch nicht zu erwarten",schreiben die KBV-Vorstände an den Minister.Pochhammer erklärte: "Die Pläne werden nicht funktionieren, weil der Markt imBereich der TI-Anwendungen nicht funktioniert. Aber anstatt die Industrie in diePflicht zu nehmen, werden die Zahnarztpraxen zur Kasse gebeten, indem sie nochweniger Geld für die Ausstattung und den Betrieb der TI erhalten sollen."KBV-Vorstandsmitglied Dr. Sibylle Steiner ergänzte: "Es ist für dieniedergelassenen Kolleginnen und Kollegen fast unmöglich, einen IT-Anbieter ohnegroßen Aufwand zu wechseln. Sie sind diesem mehr oder minder auf Gedeih undVerderben ausgeliefert. Sie haben zudem keine Spielräume, den Preisvorstellungender Anbieter nachzukommen." Dazu heißt es im Schreiben der KBV: "Eine denentstehenden Kosten entsprechende Erstattung bildet zusammenfassend für dieVertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten, die sich an dieTelematikinfrastruktur anschließen und die Fachanwendungen nutzen, diematerielle Basis, um die Transformation in ein werthaltiges digitale Anwendungennutzendes Gesundheitswesen unterstützen zu können."