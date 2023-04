JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Die am 27. April erwarteten Zahlen dürften eine solide Entwicklung der wichtigsten Wachstumstreiber widerspiegeln, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Größere Änderungen an den Konsensschätzungen für den Pharmakonzern werde es nach der Bekanntgabe aber voraussichtlich nicht geben./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / 10:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / 11:14 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 133,4EUR gehandelt.