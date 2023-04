Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, sieht trotz des jüngsten Dax-Hochs die Lage nicht als ungetrübt: "Der Bankenstress hält weiter an, da die Zinsen weiter steigen werden. Dies hat dazu geführt, dass die Kreditnachfrage deutlich rückläufig ist. Dies sollte als Warnsignal aufgefasst werden, dass die wirtschaftliche Dynamik bis ins kommende Jahr hinein nicht sehr kräftig ausfallen kann." Insgesamt hielten sich aber positive und negative Wirtschaftsnachrichten die Waage, was für die Aktienmärkte keine so schlechte Umgebung sei, sagte Kater.

Nach Einschätzung von Helaba-Aktienstratege Markus Reinwand will der Dax nach oben. Die verbesserten deutschen Fundamentaldaten - zuletzt die Auftragseingänge und die Industrieproduktion - gäben das auch her, zumal die Bewertung weiterhin moderat sei. "Eher als Bremse erweisen sich dagegen bislang die Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 . Anders als hierzulande sind die konjunkturellen Frühindikatoren dort noch rückläufig." Insgesamt zeige sich aber, dass die Stimmung offenbar schlechter sei als die tatsächliche Lage, bemerkte Reinwand. "Die Erwartungshaltung dürfte entsprechend niedrig sein, was für Aktien Raum für positive Überraschungen eröffnet."

Auch Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck, verwies darauf, dass zum Frühlingsbeginn einige Wirtschaftsdaten wieder ein rosigeres Bild für Deutschland zeichneten. Er glaubt jedoch, dass sich die gegenwärtige Konjunkturaufhellung als vorübergehend erweisen wird. Greil rechnet angesichts der immer noch hohen Kerninflation in der EU mit weiter verschärften Finanzierungsbedingungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Dies dürfte aus seiner Sicht die Konjunktur im späteren Jahresverlauf zunehmend belasten.

Aus Unternehmenssicht dürfte es hierzulande in der neuen Börsenwoche nachrichtlich noch ruhig zugehen, konjunkturell befinden sich jedoch einige wichtige Verlautbarungen auf der Agenda. In Deutschland stehen am Donnerstag die endgültigen Inflationszahlen für März im Fokus. Für den gesamten Euroraum werden am Dienstag die Einzelhandelszahlen (Februar) und am Donnerstag jene für die Industrieproduktion (Februar) bekannt gegeben.

Thema Nummer eins für die Finanzmärkte dürfte jedoch die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen (Verbraucherpreise März) am Mittwoch sein. Zudem wird zur Wochenmitte das Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed offengelegt. Am Donnerstag folgen die Erzeugerpreise (März) und am Freitag die Einzelhandels- und Industriezahlen sowie das von der Universität Michigan veröffentlichte Verbrauchervertrauen (April)./edh/tih/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---