DEG legt erfolgreiche Bilanz 2022 vor / Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit unternehmerische Investitionen von 9,5 Mrd. EUR ermöglicht

Köln (ots) - Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH,

ein Tochterunternehmen der KfW, zieht für das Geschäftsjahr 2022 eine positive

Bilanz. Sie stellte Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern rund 1,6

Mrd. EUR aus Eigenmitteln bereit (2021: 1,5 Mrd. EUR), konnte erhebliche

Entwicklungsbeiträge leisten und erwirtschaftete erneut ein positives

Betriebsergebnis. Insgesamt wurden mit den DEG-Finanzierungen 2022

unternehmerische Investitionen in Höhe von 9,5 Mrd. EUR ermöglicht (2021: 8,2

Mrd. EUR).



"Die DEG konnte das vergangene Geschäftsjahr trotz global sehr herausfordernder

Lage entwicklungspolitisch erfolgreich und betriebswirtschaftlich respektabel

gestalten. Das beweist auch die bemerkenswerte Resilienz unserer Kunden - und

stärkt uns darin, unseren Auftrag weiterhin wirksam zu erfüllen. Mit der

weiteren Fokussierung unseres Geschäfts auf Impact und Klima tragen wir zur

nachhaltigen wirtschaftlichen Transformation in unseren Partnerländern bei",

betonte Roland Siller, Vorsitzender der DEG-Geschäftsführung.





Operatives Ergebnis verbessert, Risikovorsorge ausgebautDas operative Ergebnis (Betriebsergebnis vor Risikovorsorge undBewertungseffekten aus Währung) lag mit 248 Mio. EUR über dem Vorjahreswert(2021: 213 Mio. EUR). Wichtige Ertragsfaktoren waren das Beteiligungsergebnisund der Zinsüberschuss. Um den insgesamt gestiegenen Risiken aus demwirtschaftlich fordernden Umfeld Rechnung zu tragen, hat die DEG 2022 auf derAufwandsseite vorsorglich ihre Netto-Risikovorsorge deutlich ausgebaut. DerJahresüberschuss vor Steuern lag bei 22 Mio. EUR (2021: 225 Mio. EUR).Die DEG konnte das Geschäftsjahr 2022 mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 10 Mio.EUR abschließen. Dieser wird wie in der Vergangenheit den Gewinnrücklagenzugeführt, um das DEG-Eigenkapital weiter zu stärken, womit die DEG ihresatzungsmäßigen Zwecke erfüllen kann. Mit einer Eigenkapitalausstattung von rund2,5 Mrd. EUR verfügt die DEG weiterhin über eine angemessene Risikotragfähigkeitzur Erfüllung ihres Auftrags.Auch mit Blick auf die Entwicklungswirkungen der DEG-finanzierten Vorhabenverlief das vergangene Geschäftsjahr erfreulich. So beschäftigten dieBestandskunden der DEG in Entwicklungsländern rund 3 Millionen Menschen underwirtschafteten 209 Mrd. EUR lokales Einkommen. Das ErneuerbareEnergien-Portfolio der DEG beläuft sich aktuell auf rund 1 Mrd. EUR. Diemitfinanzierten Erneuerbare-Energien-Vorhaben produzierten im vergangenen Jahr35 TWh grünen Strom für über 33 Millionen Menschen. Damit wurden mehr als 24Mio. t CO2-Emission vermieden.Globale Nachhaltigkeitsziele im FokusAngesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen erwartet die DEG, dass siesich auch 2023 in einem fordernden Umfeld bewegen wird. "In bewegten Zeiten sindEntwicklungsfinanzierer wie die DEG besonders gefragt. Wir sind überzeugt, dassdas Erreichen der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) wichtiger denn je ist.Das gilt nicht nur für die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen, sondernauch bei anderen SDGs, wie etwa dem Aufbau nachhaltiger Infrastruktur undIndustrialisierung sowie der Förderung von Innovationen. Dazu wollen wirdezidierte Beiträge leisten", so DEG-Geschäftsführer Roland Siller.