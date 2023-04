Prosci erweitert seine direkte Marktpräsenz durch die Akquisition von Nexum

FORT COLLINS, Colo, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- Prosci, Inc. („Prosci"), der weltweit führende Anbieter von Lösungen für das Veränderungsmanagement, der seinen Kunden hilft, ihre Veränderungsinitiativen erfolgreich umzusetzen, freut sich, die Übernahme der Nexum Group SRL (Nexum) bekannt zu geben. Nexum, die Muttergesellschaft von CMC Partnership Global, ist seit 2016 Mitglied des globalen Partnerprogramms von Prosci, und unsere Unternehmen pflegen seither eine enge, für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit.

Scott McAllister, CEO von Prosci, sagt: „Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Nexum und CMC Partnership Global zusammen, um erstklassige Lösungen für das Veränderungsmanagement zu liefern, die Schulungen, Beratung und Consulting in weiten Teilen Europas und in Singapur umfassen. Nexum hat fabelhafte Mitarbeiter, die eng mit ihren Kunden zusammenarbeiten, um sie bei den vielen Veränderungen, die sie in ihren Unternehmen durchführen, erfolgreich zu unterstützen. Darüber hinaus können wir durch die Kombination unserer Stärken und unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen unsere Fähigkeit zur Entwicklung von Angeboten beschleunigen und unseren kontinuierlichen Beitrag zur Disziplin des Veränderungsmanagements erweitern. Wir freuen uns, dies gemeinsam als Prosci tun zu können."

Prosci ist jetzt besser positioniert, um die vielfältigen und komplexen Anforderungen von europäischen Unternehmen zu verstehen. Die europäischen Kunden wiederum profitieren vom direkten Zugang zu den ganzheitlichen Change-Management-Lösungen von Prosci, dem Fachwissen und den Best-Practice-Erkenntnissen des globalen Netzwerks von Change-Experten.

„Wir haben uns darauf konzentriert, unseren Kunden auf der Grundlage des Portfolios und des forschungsorientierten Ansatzes von Prosci hochwertige Dienstleistungen anzubieten", sagt Caroline Mørck Jensen, CEO von Nexum. „Indem wir uns als ein Unternehmen zusammenschließen, sind wir zuversichtlich, dass wir dies noch effektiver tun können und unseren Mitarbeitern wunderbare Möglichkeiten bieten werden."

Mit der Übernahme von Nexum baut Prosci auf seiner Dynamik auf, seine globale Präsenz in den letzten Jahren auszubauen. Die weitläufig besuchten Programme für die Änderungsverwaltung, Expertenberatung und Tools des Unternehmens stehen jetzt mehr und mehr Firmen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Australien/Neuseeland und Singapur zur Verfügung.