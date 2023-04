Vertrauen angeknackst: "Bankenkrise wird sich zurückmelden" – im Crack-up-Boom!

Da prallen zwei Meinungen aufeinander. Während der eine von davon ausgeht, dass es zur Jahresmitte richtig gut aufwärts geht, senkt der andere entschieden den Daumen. Wir haben zwei Expertenmeinungen aufgeschrieben, die unterschiedliche Antworten auf diese Fragen geben: "Sehen wir ein letztes Aufbäumen vor einem deutlichen Rücksetzer durch eine enttäuschende Berichtssaison? Steht noch ein größerer Crash unmittelbar bevor?"

Moritz Krämer, Chefvolkswirt der LBBW, meinte laut Pressemeldungen, dass sich die Gewinnerwartungen bei den DAX-Unternehmen noch an die Realität anpassen müssten. Das sogenannte Bankenbeben würde das Problem der überzogenen Erwartungen in den Hintergrund drängen. Bis Mitte des Jahres sieht Krämer deshalb noch einmal Dämpfer am Aktienmarkt. Erst dann käme die Börse wieder in stabiles Fahrwasser. Krämer meint, dass Anleger sich zunächst defensiv aufstellen sollten.