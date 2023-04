Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Dominik Roth ist Headhunter und Partner bei Mercuri Urval, einerweltweit führenden Personalberatung mit Fokus auf die Potenzialbeurteilung sowieVermittlung von Führungskräften. Der Personalberater unterstützt HiddenChampions und Technologieführer aus dem industriellen Mittelstand dabei,sämtliche Herausforderungen in den Bereichen Management-Diagnostik sowieHeadhunting zielgerichtet zu meistern.Unternehmen haben branchenübergreifend Schwierigkeiten, geeignete Mitarbeiter zufinden. Das bringt massive Probleme mit sich. Zugleich ist eine Entspannung desPersonalmangels unwahrscheinlich. Und auch bei der Gewinnung vonTop-Führungskräften sieht es derzeit schwierig aus. Arbeitgeber müssen alsoaktiv handeln und altbewährte Rekrutierungsprozesse anpassen, um Führungskräftevon sich zu überzeugen. Branchenübergreifend zeichnet sich ein klares Bild ab."Unternehmen sind nicht nur mit einem Mangel an passenden Kandidatenkonfrontiert, sondern auch mit etwas, das ich 'Zeitgeist der Unverbindlichkeit'nenne", erklärt Dominik Roth. "Die Suche nach Kandidaten unter dem Begriff'Executive Search' erweist sich dabei heute als irreführend. Schließlich geht esheute nicht mehr um das Suchen und Finden, sondern um das Gewinnen und Auswählender richtigen Führungskraft." Dominik Roth ist Headhunter sowie Partner beiMercuri Urval und kennt den Arbeitsmarkt damit genau. Er weiß, dass es seiteinigen Monaten verstärkt zu neuen Herausforderungen, wie Commitment-Problemender Kandidaten in den Bewerbungsprozessen kommt. Damit etabliert sich einVerständnis der Unverbindlichkeit, was Unternehmen langfristig vor weitereProbleme stellen wird. Wie Arbeitgeber bei der Rekrutierung von Führungskräftenpunkten und so dem Zeitgeist der Unverbindlichkeit trotzen können, hat DominikRoth im Folgenden verraten.Der Arbeitsmarkt im Wandel: Aktuelle EntwicklungenEines steht fest: Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Zwar erhalten Unternehmenauch heute noch eine gewisse kritische Masse an Bewerbungen aufTop-Management-Level. Dennoch ergibt sich auf Bewerberseite aufgrund der hohenNachfrage mittlerweile mehr denn je die Qual der Wahl. So können sich Top-Kräfteheute vermehrt aussuchen, wo sie arbeiten möchten. Zudem fehlt oft auch einaktiver Wechselwille. Für Unternehmen bedeutet das, sich diesen Kandidatenvorzustellen und sie davon zu überzeugen, sich bei ihnen zu bewerben. Am bestengelingt dies durch die Hilfe eines Headhunters.Vor allem in Zeiten wie diesen, ist es einfacher denn je, kurze Gespräche über Microsoft Teams oder Zoom zu vereinbaren. Das Problem dabei: Die Kandidaten