Huddle01 wirbt 2,8 Millionen Dollar unter der Führung von Hivemind ein, um das erste dezentrale Kommunikationsnetzwerk aufzubauen

New York (ots/PRNewswire) - Huddle01, ein in den USA und Indien ansässiges

Unternehmen, das das weltweit erste dezentralisierte

Echtzeit-Kommunikationsnetzwerk (dRTC) aufbaut, gab heute bekannt, dass es in

einer Seed-Runde unter der Leitung von Hivemind, der führenden Investmentfirma

für digitale Anlagen, 2,8 Mio. US-Dollar eingeworben hat, womit sich die

Gesamtsumme des Unternehmens bis heute auf 4,5 Mio. US-Dollar erhöht hat. An

dieser Runde beteiligten sich Fonds wie Superscrypt, M31 Capital, Protocol Labs,

East Ventures, Longhash Ventures, Good News Ventures und namhafte

Angel-Investoren wie Balaji Srinivasan, Stani Kulechov, Dan Romero und Juan

Benet.



"Huddle01 steht an der Spitze der Video- und Audiokommunikationsbranche und

nutzt Blockchain-Technologie, um Kommunikation schneller, billiger und

zugänglicher denn je zu machen. Wir sind begeistert, Teil eines Projekts zu

sein, das das Potenzial hat, die Art und Weise, wie Menschen miteinander

kommunizieren, zu revolutionieren, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit

Huddle01 auf dem Weg hin zu dieser Vision", so Lee Smallwood, Managing Partner

bei Hivemind.