München (ots) - Börsenprofi Bernd Senkowski betreut auf der Finanzmarktanalyse-und Tradingplattform stock3 im Rahmen des Services stock3 Trademate(https://stock3.com/store/stock3-trademate-250) das Musterdepot "AntizyklischesTrading". Hier hält er Ausschau nach Basiswerten, die nach einem starkenKursrutsch vor einer kräftigen Erholung stehen könnten, auch kurzfristig. AmMittwochnachmittag witterte der stock3-Experte eine Chance bei den Bezugsrechtendes Tourismuskonzerns TUI.Nach der Ankündigung der Kapitalerhöhung in der vergangenen Woche waren dieTUI-Aktien stark abgestürzt. Mit den TUI-Bezugsrechten, so das Kalkül von BerndSenkowski, könnte man überproportional von einer Erholung der TUI-Aktienprofitieren. Das Kalkül von Senkowski: Die TUI-Aktien würden innerhalb derBezugsfrist nicht unter 6 EUR fallen, sondern dürften eher vor einem kräftigenRebound stehen.Der Experte erwarb für das Musterdepot am Mittwoch um 15:25 Uhr insgesamt 300TUI-Bezugsrechte zu einem Kurs von 0,886 EUR. Die Erholung bei den Bezugsrechtenkam tatsächlich: Bis Donnerstagmittag konnte sich der Kurs der Bezugsrechte mehrals verdreifachen.Einen Teil der Gewinne nahm Bernd Senkowski bereits mit: Die halbe Positionverkaufte der Experte am Mittwochvormittag mit einem Gewinn von 125 %. Eineweitere Teilposition wurde am Donnerstagmittag sogar mit einem Gewinn von mehrals 213 % veräußert.Mit dem richtigen Know-how, fundierten Analysen und den passenden Werkzeugenkönnen erfahrene Trader in der aktuellen Marktlage viele solcher gutenTrading-Chancen finden. Lesen Sie den gesamten Kommentar hier (https://stock3.com/news/125-gewinn-in-18-stunden-mit-den-tui-bezugsrechten-12163621) . MehrExpertenkommentare, weitere Beiträge und eine praktische Tradingfunktion findenSie auf https://stock3.com/ .Über die stock3 AGDer Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet undbietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seinebeiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader undGuidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3( http://www.stock3.com ). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Traderund Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse.Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der BörseMünchen gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unterhttps://inside.stock3.comPressekontakt:stock3 AGJuliane PaulUnternehmenskommunikationBalanstr. 73, Haus 11, 3. OG, 81541 Münchenjuliane.paul@stock3.com, https://inside.stock3.com/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42505/5481714OTS: stock3

Die stock3 Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 21,40EUR gehandelt.