Investition in Innovation Bielefelder Unternehmerfamilie Goldbeck übernimmt mit Partner Björn-Hendrik Robens Mehrheitsanteile an HWP Handwerkspartner AG

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Eine starke Partnerschaft schafft

Perspektiven: Die Bielefelder Unternehmerfamilie Goldbeck steigt gemeinsam mit

Partner und Investor Bj ö rn-Hendrik Robens über ihre Beteiligungsgesellschaft

Goldbeck Robens Industrial Partners (GRIP) bei der HWP Handwerkspartner-Gruppe

ein, einem der führenden Full-Service-Baudienstleister in Deutschland.

Kapitalstark wird so das technologische, fachliche und wirtschaftliche Wachstum

der HWP Handwerkspartner-Gruppe weiter vorangetrieben - für Impulse in Effizienz

und Nachhaltigkeit in der Handwerksbranche. Denn Politik und Gesellschaft bauen

in Zukunft mehr denn je auf den Einklang von Ökologie und Ökonomie bei Wohnen,

Wirtschaft und Industrie. GRIP übernimmt die Anteile der Adiuva Capital aus

Hamburg, die HWP seit 2019 unternehmerisch begleitet hat. In dieser Zeit hat HWP

Handwerkspartner ihre Jahresgesamtleistung annähernd verdreifacht.



Unternehmerfamilie Goldbeck: Taktgeber für Innovationen mit System