BingX geht Partnerschaft mit Legend Trading ein, um das Fiat-zu-Krypto-Gateway zu verbessern

Durch die Zusammenarbeit können BingX-Nutzer ein reibungsloses und effizientes Krypto-Transaktionserlebnis mit Vermögenswerten auf ihren Bankkonten auf der Plattform genießen. Die Verbindung zu Legend Trading ermöglicht Kunden in über 150 Ländern den sicheren Kauf von Kryptowährungen durch Banküberweisungen mit über 140 Fiatwährungen wie USD, GBP, CHF, EUR, JPY und CAD. Es unterstützt die meisten wichtigen lokalen Zahlungsmethoden, darunter Visa, Mastercard, Swift und Google Pay. In BingX ist ein Handelsservice auf institutioneller Ebene integriert, der den Nutzern einen konformen Zugang auf die wettbewerbsfähigsten Preisen für Fiat-zu-Krypto und eine hohe Liquidität bietet. Diese umfangreiche Bankeninfrastruktur schafft es, große Krypto-Fiat-Geschäfte mit geringeren Kursabweichungen und niedrigeren Handelskosten zu ermöglichen und in Sekundenschnelle abzuwickeln. Außerdem können die Nutzer ihre Vermögenswerte in separaten Fiat- und Kryptowährungskonten besser verwalten.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Legend Trading, um unseren Nutzern ein nahtloses Fiat-zu-Krypto-Zahlungserlebnis zu bieten", sagte Elvisco Carrington, PR- und Kommunikationsdirektor von BingX. „Die vielfältigen Zahlungsmethoden, die schnellen Ein- und Auszahlungen und die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen machen Legend Trading zu einem idealen Partner für BingX. Diese professionelle, sichere und aufsichtsrechtlich konforme Zahlungsinfrastruktur gewährleistet eine schnelle Handelsausführung und ein professionelles Risikomanagement. Mit der Integration der Dienste von Legend Trading können wir eine größere Auswahl an Zahlungsmethoden anbieten und das allgemeine Benutzererlebnis auf unserer Plattform verbessern. Und es bringt uns unserer Vision näher, ein Gateway für die nächste Milliarde Krypto-Nutzer aufzubauen."

Informationen zu BingX

BingX ist eine führende Kryptobörse, die Spot-, Derivat-, Copy- und Grid-Handelsdienstleistungen in über 100 Ländern und Regionen weltweit mit über 5 Millionen Nutzern anbietet. BingX verbindet die Nutzer auf sichere und innovative Weise mit erfahrenen Händlern und der Plattform.

