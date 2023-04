Eine vollständig wiederaufgenommene Canton Fair zieht die Aufmerksamkeit des Marktes im Nahen Osten auf sich

GUANGZHOU, China, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- Chu Shijia, Vizepräsident und Generalsekretär der Canton Fair, Generalsekretär der Kanton-Messe und Generaldirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums, leitete kürzlich eine Delegation nach Kuwait, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate („VAE"), um für die China Import and Export Fair („Canton Fair" oder „die Messe") zu werben, was die erste internationale Werbung für die Messe seit Chinas Übergang zur Optimierung der Epidemieprävention und -kontrolle darstellt.

Die Promotion zielt darauf ab, das neue Image der Canton Fair zu präsentieren und die nahtlose Integration von Online- und physischen Erlebnissen hervorzuheben. Dadurch hofft sie, internationale Einkäufer zur Teilnahme an der Messe zu bewegen, die in den einschlägigen Geschäftskreisen im Nahen Osten auf großes Interesse gestoßen ist.