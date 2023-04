DAX startet neuen Anstieg

Zuvor hieß es im Insight: "Derzeit ist eher nur mit einem kurzen Rücklauf und in der Folge eher weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen. Nach dem neuen Verlaufshoch bei 15.736 Punkten befindet sich die nächste Anlaufmarke auf der Oberseite bei 15.800 Punkten, darüber dann bei 16.000 Punkten. Es ist weiterhin von einer eher nur kurzen Korrektur mit in der Folge weiter steigenden Kursen auszugehen." Das hat soweit gepasst, die Marke von 15.500 Punkten wurden weitgehend verteidigt und der DAX steigt aktuell wieder an. Der Aufwärtstrend sollte sich fortsetzen.

