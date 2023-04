Würth Elektronik eröffnet Hightech Innovation Center / Innovation im Dienst des Kunden (FOTO)

München (ots) - Innovation und Wachstum möglich machen - das sind die Hauptziele

des Hightech Innovation Center (HIC) von Würth Elektronik, das am 3. April 2023

in München-Freiham feierlich eröffnet wurde. Der neue Hochtechnologiestandort

setzt dabei auf Partnerschaften mit Kunden, Forschungseinrichtungen, Start-ups

und Halbleiterherstellern.



Seit 73 Jahren erfolgreicher Unternehmer, fast 20 Milliarden Euro Umsatz bei der

Würth-Gruppe im Jahr 2022: Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth, Vorsitzender

des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe, könnte sich eigentlich entspannt

zurücklehnen. Wer aber den 87-Jährigen kennt, weiß, dass er nach wie vor ein

Visionär ist, den nichts mehr interessiert als die Zukunft.