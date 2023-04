Grafing b. München (ots) -



- Weniger Materialbedarf und Energiebedarf durch Digital Engineering.

- Auch kleine und mittelgroße Firmen profitieren kurz- und mittelfristig.

- Ingenieurdienstleister zeigt praxiserprobte Wege zu mehr Materialeffizienz.



Der effiziente Einsatz von Material und Energie ist aktuell eine der großen

Herausforderungen der Industrie. Volatile Rohstoffmärkte mit kräftigen

Preisanstiegen und unsicheren Lieferketten schlagen mit großer Wucht auf die

Wirtschaftlichkeit produzierender Unternehmen durch. Gerade kleine und

mittelgroße Unternehmen können ihren Material- und Energieeinsatz entlang der

gesamten Wertschöpfungskette oft noch optimieren und damit resilienter werden.





Ansatzpunkte zur Senkung des Materialbedarfs und Steigerung der Energieeffizienzbietet der gesamte Produktlebenszyklus: Von der Rohstoffauswahl über Produktionund Nutzung bis zur Wiederverwertung. In allen Phasen lassen sich Potenzialeidentifizieren und heben, beispielsweise durch die Auswahl alternativer, d.h.nachhaltigerer und leichter recycelbarer Materialien. Andere Möglichkeiten sinddie systematische Reduktion der Materialmenge oder die Diversifizierung derRohstofflieferkette. Alle Ansätze basieren auf Daten und Informationen, diegesammelt, analysiert und zu wertvollem Wissen verknüpft zur Verfügung gestelltwerden.Vertieftes Produktverständnis durch Digital EngineeringDieses Wissen, umgesetzt in Simulationssoftware, Workflows und Datenbanksystemenist eine der Grundlagen für Digital Engineering. Hinzu kommen fundiertesAnwender-Know-how und die ergänzende Expertise eines Partners. Ein solcherDreiklang ermöglicht das tiefgreifende Verständnis auf Produkt- oderKomponentenebene zur Identifikation von Potenzialen und Ableitung der optimalenKombination aus Material, Design und Funktionalität. Auf der Daten- undProzessebene ergeben Expertenwissen und exakte Materialkennwerte neueMöglichkeiten, indem die Rohstoff-Lieferketten direkt in dieEntscheidungsfindung einbezogen werden.Erfolgsbeispiele von KRONES, SCHUNK, SCHWARZMÜLLERBekannte mittelständische Unternehmen wie die KRONES, SCHUNK oder SCHWARZMÜLLERtun dies bereits:- KRONES hat einen digitalen Engineering-Workflow erzeugt, über den Form undWanddicke von PET-Flaschen so optimiert werden, dass sie stabiler und längerhaltbar sind, ohne auf individuelle Designs verzichten zu müssen. Gleichzeitigwird ein wesentlicher Anteil an wertvollen Kunststoff-Ressourcen eingespart.- SCHUNK ist globaler Technologieführer in der Spann-, Greif- undAutomatisierungstechnik. Die digitalisierte Werkstoffauswahl ist ein weitererMeilenstein in der digitalen Transformation des Unternehmens. Transparent undnachvollziehbar unterstützt sie die Produktentwickler bei derEntscheidungsfindung zur optimalen Materialwahl nach vorgegebenen Kriterien.- SCHWARZMÜLLER ist ein führender Anbieter von gezogenen Nutzfahrzeugen inEuropa. Weil trotz wachsendem Volumen der Energieverbrauch sinken soll,verlangt die Logistikbranche immer leichtere Transportlösungen. Die Entwicklerbei Schwarzmüller reduzieren deren Eigengewicht signifikant mitsimulationsbasiertem Digital Engineering.Wissensangebote von CADFEM: Digital Engineering für die IndustrieGemeinsam haben die genannten Erfolgsgeschichten, dass sie alle inZusammenarbeit mit dem, Ingenieurdienstleister CADFEM umgesetzt wurden. FürUnternehmen jeder Größenordnung, die Produkte und Prozesse material- undenergieeffizienter gestalten müssen, finden bei CADFEM ein strukturiertesInformationsangebot zu praxiserprobten Möglichkeiten und Strategien vonsimulationsbasiertem Digital Engineering.>> Mehr Material- und Energieeffizienz: Digital Engineering Lösungen undStrategien (https://www.cadfem.net/de/de/branchen-themen/trends/material-und-energieeffizienz.html)Über CADFEMDer Partner für Digital Engineering und SimulationCADFEM befähigt Kunden hier über den gesamten Prozess hinweg: vom Aufdeckenmöglicher Simulations-Potenziale, über geeignete Konzepte, der Erarbeitungintegrierter Lösungen bis hin zur Bereitstellung der passenden digitalenEntwicklungswerkzeuge. Zudem hebt CADFEM mit Schulungen und zertifiziertenAusbildungen die Produktentwicklungs-Kompetenz der Kunden auf das nächste Level.Die CADFEM Germany GmbH wurde 1985 als "CADFEM GmbH" gegründet und zählt zu denPionieren der Anwendung von Digital Engineering und Numerischer Simulation. Siebeschäftigt rund 180 Mitarbeiter an 5 Standorten in Deutschland und ist Teil derweltweit agierenden CADFEM Group, einem der größten internationalen Anbieter vonSimulationstechnologie. http://www.cadfem.net