NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem langen Wochenende sind die Anleger in New York am Donnerstag vor allem an der Nasdaq-Börse ein wenig mutiger geworden. Vor den Arbeitsmarktdaten, die am Freitag von der US-Regierung veröffentlicht werden, wagten sie sich aber weiter nur vorsichtig aufs Parkett. Wegen einer regionalen Regelung pausiert der Handel am Karfreitag, so dass die Märkte erst in der neuen Woche auf die Jobdaten reagieren können.

Die wichtigsten Indizes holten ihre Verluste auf, der Dow Jones Industrial schaffte es aber nur denkbar knapp ins Plus, indem er zuletzt 0,01 Prozent auf 33 485,93 Punkte gewann. Er hatte sich zuletzt aber auch besser entwickelt als seine New Yorker Indexkollegen, wie ein Wochenplus von 0,6 Prozent aktuell zeigt. Früh in der Woche war der bekannteste Wall-Street-Index auf den höchsten Stand seit gut sechs Wochen geklettert.