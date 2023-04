Asante meldet Abschluss der nicht über einen Makler vermittelten Privatplatzierung im Wert von C$ 27 Millionen

NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 6. April 2023 / IRW-Press / Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | USOTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine bereits gemeldete, nicht über einen Makler vermittelte Platzierung von ca. C $ 27 Millionen (das „Emissionsangebot“) abgeschlossen hat; in diesem Rahmen gab das Unternehmen insgesamt 18.232.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) an einen wichtigen institutionellen Investor (der „Investor“) aus. Jede Einheit wurde zu einem Preis von C $ 1,50 verkauft und umfasste eine Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einen Warrant zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt bis zum 6. April 2024 zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von C $ 1,75 pro Stammaktie. Die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach Abschlussdatum des Emissionsangebots abläuft. Bis der Investor mindestens 5 % der im Umlauf befindlichen Stammaktien hält, hat er das Recht, sich an zukünftigen Eigenkapitalfinanzierungen des Unternehmens zu beteiligen, um seine prozentuale Beteiligung am Aktienkapital des Unternehmens beizubehalten. Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot hat das Unternehmen keine Provisionen oder Vermittlungsgebühren bezahlt.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für die weitere Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke (Working Capital) zu verwenden.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano mit einer prognostizierten Gesamtproduktion von etwa 400.000 Unzen Gold im Jahr 2023. Das Unternehmen setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort, um eine frühe Produktion zu ermöglichen. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.