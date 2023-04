US-Anleihen knapp im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag nach kleineren Schwankungen knapp unter ihr Vortagsniveau gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future), der sich lange Zeit moderat im Plus bewegte, gab zuletzt um 0,08 Prozent auf 116,48 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,30 Prozent.

Wie schon am Vortag sorgten zunächst erneut Konjunkturdaten für die Bewegung. Zuerst verlieh es Auftrieb, dass die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten schwächer ausfielen als erwartet. Dann aber wurden die Anleger mutiger und griffen wieder vermehrt zu Aktien, wie vor allem die ins Plus gedrehte Nasdaq-Börse zeigte. Die als sicher geltenden Rentenpapiere verloren dabei etwas Anreiz.

Das US-Arbeitsministerium hatte am Donnerstag für die vergangene Woche 228 000 neue Anträge auf Arbeitslosenhilfe gemeldet, während der Markt im Schnitt nur 200 000 Anträge erwartet hatte. Außerdem wurde der Wert für die Woche zuvor stark nach oben revidiert. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt steht derzeit wegen der Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed stark im Anlegerfokus. Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat März an./tih/he