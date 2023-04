Patriot Battery Metals Inc. beauftragt Venture Liquidity Providers Inc. als Market Maker und Oakstrom Advisors als Investor-Relations-Beratungsgesellschaft

6. April 2023 - Vancouver, BC, Kanada, 7. April 2023 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung folgende Gesellschaften beauftragt hat: Venture Liquidity Providers Inc. („VLP“) mit der Initiierung seiner Market-Making-Services, damit diese Unterstützung bei der Aufrechterhaltung eines geordneten Handels mit den Stammaktien des Unternehmens leistet, und Oakstrom Advisors („Oakstrom“) mit der Erbringung von Investor-Relations- und strategischen Kommunikationsservices für das Unternehmen.

Die Market-Making-Services seitens VLP werden durch einen zugelassenen Broker, W.D. Latimer Co. Ltd. („W.D. Latimer“), unter Einhaltung der geltenden Richtlinien der TSX Venture Exchange und sonstiger anwendbarer Gesetze auf laufender Basis erbracht. Der Vertrag mit VLP kann vom Unternehmen oder von VLP jederzeit gekündigt werden. Das Unternehmen und VLP agieren als unabhängige Partner, und VLP verfügt derzeit weder direkt noch indirekt über eine Beteiligung am Unternehmen oder dessen Wertpapieren. Die Finanzmittel und die Stammaktien, die für die Market-Making-Services erforderlich sind, werden von W.D. Latimer bereitgestellt. Das Honorar, das das Unternehmen an VLP zahlt, bezieht sich lediglich auf die Market-Making-Services.

Die Beauftragung von Oakstrom erfolgt zur Erbringung umfassender Investor-Relations- und strategischer Kommunikationsservices für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten, die einvernehmlich verlängert werden kann. Das Unternehmen unterhielt vorher keine Beziehung mit Oakstrom, und Oakstrom hält oder kontrolliert derzeit weder direkt noch indirekt Wertpapiere des Unternehmens. Die Vereinbarungen mit Oakstrom und VLP erfolgen mit monatlichen Honoraren von $ 15.000 bzw. $ 5.000 und unterliegen der Annahme durch die TSX Venture Exchange.

Über VLP und Oakstrom Advisors

VLP ist eine spezialisierte Beratungsgesellschaft mit Sitz in Toronto, die eine Vielzahl von Services mit Fokus auf an der TSX Venture Exchange notierte Emittenten bereitstellt.

Oakstrom Advisors ist eine führende internationale Beratungsgesellschaft mit Sitz in Toronto, die sich auf die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Investor Relations, strategische Kommunikation und Vernetzung mit Kapitalmärkten spezialisiert hat. Oakstrom wurde im Jahr 2014 gegründet und unterstützt seine Kunden aus einem breiten Branchenspektrum dabei, durch die nuancenreiche und komplexe Kommunikation mit den Kapitalmärkten zu navigieren, indem die Gesellschaft auf die gemeinsamen Erfahrungen seiner versierten Experten zurückgreift, um ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.