SIS, Microsoft Dynamics 365 Global Partner im ERP-Bereich für gewerbliche Bauunternehmen für Spezialunternehmen, erweitert seine europäische Präsenz mit der Eröffnung eines Londoner Büros

DULUTH, Georgia, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- SIS, LLC, ein Microsoft-Lösungspartner für Geschäftsanwendungen und führender Implementierungsberater von ERP|CRM|BI-Lösungen für den gewerblichen Bau und andere projekt- und servicebasierte Organisationen, die auf Microsoft Dynamics 365 basieren, freut sich bekannt zu geben:

SIS, LLC, eröffnet sein nächstes globales Büro in London. Diese Büroeröffnung ist Teil einer fortlaufenden Strategie zur Erweiterung der Marke SIS und von Microsoft Dynamics 365, um die globalen Anforderungen von ERP- und CRM-Kunden in den Bereichen Bauwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Energie und öffentliche Aufträge zu erfüllen. London wird zu einem Vertriebszentrum für SIS in Großbritannien, das sich auf die Bereitstellung von Microsoft Dynamics 365- und SIS Construct 365-Lösungen, zugehörigen Implementierungen und Supportdiensten für in Großbritannien ansässige Unternehmen konzentriert.