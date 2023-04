So erklärt sich die beeindruckende Erholung des DAX

Zunächst ein wichtiger Hinweis: „Börse-Intern“ geht in eine kleine Osterpause. Die nächste Ausgabe erscheint am Montag, den 17.04.2023. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage! Ihr Stockstreet-Team

Die deutschen Unternehmen konnten im Februar nicht nur ihre Auftragsbücher stark füllen (siehe vorgestrige Börse-Intern), sondern sie haben zeitgleich auch ihre Produktion kräftig hochgefahren. Gestützt auch von abnehmenden Lieferengpässen, stellten Industrie, Bau und Energieversorger zusammen 2,0 % mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Angaben gestern mitteilte.

Das ist bereits das zweite deutliche Plus in Folge. Denn im Januar hatte es mit 3,7 % sogar den stärksten Zuwachs seit Mitte 2020 gegeben. Ökonomen hatten daher für Februar nur mit einem Mini-Plus von 0,1 % gerechnet.

Weitere widersprüchliche Daten für Deutschland

Damit stehen nun auch die Produktionsdaten vom Statistischen Bundesamt im krassen Gegensatz zu den Umfrageergebnissen von S&P Global. Denn wie ich vorgestern zum Auftragseingang bereits wiederholt berichtete, war der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe jüngst erst auf den tiefsten Stand seit dem Einbruch während der Corona-Krise im Frühjahr 2020 abgetaucht. „Den 9. Monate in Folge notierte er damit bereits im Kontraktionsbereich“, schrieb ich dazu. Und daher stellte ich die Frage: „Wie passen die Daten des Statistischen Bundesamtes also zu den Daten von S&P Global?“ Scheinbar überhaupt nicht! Zumindest was die Industrie bzw. das verarbeitende Gewerbe betrifft.

Es hakt aber lediglich beim verarbeitenden Gewerbe

Beim Dienstleistungssektor kann man hingegen durchaus einen Zusammenhang erkennen. Denn das Statistische Bundesamt meldete gestern auch, dass der Umsatz im Dienstleistungssektor im Januar nominal um 0,1 % zum Vormonat gestiegen ist.

Und passend dazu war der entsprechende Einkaufsmanagerindex seit November 4 Monate in Folge gestiegen und im Januar erstmals seit einem halben Jahr wieder über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten geklettert.

Der Gesamt-Einkaufsmanagerindex stieg sogar 5 Monate in Folge. Er schaffte es dabei zwar erst im Februar über die Wachstumsschwelle, weist aber im März auf recht kräftiges Wachstum hin.