Apple, Tesla, VW – Karten auf den Tisch!

Fazit: Wer sein Geld in Sicherheit bringen möchte und es 2023 stabil sehen will, der sollte jetzt, da es sehr günstig ist, Sicherungen einziehen. “Antizyklisch am Aktienmarkt Absicherungen kaufen ist vergleichbar zu Winterreifen im Herbst. Man braucht sie nicht immer, aber wenn man sie braucht, ist man ziemlich froh”, so Dennis Austinat, Deutschland-Chef von Trive, einer internationalen Multi-Asset-Plattform.