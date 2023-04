BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des Auslaufens der letzten Corona-Auflagen in Deutschland fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz, verstärkt Lehren aus der Pandemie zu ziehen. "Wer die Pandemie konsequenzlos für beendet erklärt, hat nichts daraus gelernt", sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Denn ohne bundesweit geltende Schutzpläne schlittert Deutschland bei der nächsten Pandemie erneut in die Katastrophe."

In Deutschland laufen die letzten Corona-Schutzauflagen nun aus. Als letzte gilt noch bis diesen Freitag, 7. April, eine Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. In Läden, Bussen und Bahnen wurden Maskenvorgaben bereits gestrichen. Ab diesem Samstag ist auch in Praxis oder Klinik die Maske freiwillig. Nach Einschätzung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist die Pandemie in Deutschland zu einem Ende gekommen, wie er am Mittwoch sagte.