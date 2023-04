BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chefin Saskia Esken hat angesichts der Ostermärsche in diesem Jahr das Recht der Ukraine auf die Verteidigung ihrer Unabhängigkeit und Freiheit betont. "Es mag nicht ganz leicht sein, dies mit einer Friedensbotschaft zu verbinden, aber es geht ganz klar darum, den Frieden und die Ordnung in Europa wiederherzustellen", sagte Esken der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). Sie fügte hinzu: "Und es ist unsere Aufgabe, dabei mitzuhelfen." Putins Aggression dürfe keinen Erfolg haben, "denn das würde Nachahmung provozieren und fatale Folgen für unsere Zukunft haben".

Linken-Co-Chef Martin Schirdewan rechnet bei den Märschen mit stärkerem Zulauf in diesem Jahr. "Der fürchterliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine macht den Menschen Sorge", sagte er der "Rheinischen Post" und dem "General-Anzeiger" (Samstag). Russland habe angekündigt, Atomwaffen in Belarus an der Grenze zu Polen zu stationieren. "Das schürt Ängste vor einer atomaren Eskalation." Traditionell seien Ostermärsche stark auf atomare Abrüstung ausgerichtet. Der Protest werde sich dieses Jahr also auch "gegen die neue Runde atomarer Aufrüstung mitten in Europa richten"./thn/DP/he