CapitaLand Investment erwirbt sechs Mehrfamilienhäuser in Osaka, Japan, für seinen regionalen Core-Plus-Privatfonds für 141,4 Millionen Singapur-Dollar (105,9 Millionen US-Dollar)

Singapur (ots/PRNewswire) - CapitaLand Open End Real Estate Fund diversifiziertsein Portfolio durch Einstieg in den MehrfamilienhaussektorCapitaLand Investment Limited (CLI) hat mit einem etablierten Bauträger fürWohnimmobilien mit Sitz in Osaka eine Vereinbarung über den Erwerb von sechsMehrfamilienhäusern[1] in Zentral-Osaka, Japan, zu einem Kaufpreis von 141,4Mio. Singapur-Dollar (105,9 Mio. US-Dollar[2]) für seinen regionalenCore-Plus-Fonds, den CapitaLand Open End Real Estate Fund (COREF), geschlossen.Das Geschäft markiert COREFs Einstieg in den Mehrfamilienhaussektor.Tan Lai Seng, Managing Director für Japan bei CLI, erklärte: "CLI verfügt übermehr als 20 Jahre Erfahrung in Japan und wir freuen uns, dass wir diesesaußerbörsliche Geschäft für COREF in Japans begehrtem Mehrfamilienhaussektor,der ein zunehmendes Interesse von internationalen Investoren verzeichnet,beschaffen und durchführen konnten. Im Rahmen unserer thematischen Strategie, inden Mehrfamilienhaussektor zu investieren, hat die Gruppe über ihreverschiedenen Investmentvehikel bisher rund 1,1 Milliarden Singapur-Dollar in 60Immobilien in Japan investiert und dabei erfolgreich das Kapital der Investorenzurückgeführt. Einschließlich der sechs von COREF neu erworbenenMehrfamilienhäuser und weiterer drei Mehrfamilienhäuser, die von CLI's LodgingTrust CapitaLand Ascott Trust erworben wurden und zwischen dem 2. Quartal 2023und 2024[3] fertiggestellt werden, werden die CLI-Vehikel insgesamt 30Mehrfamilienhäuser in acht japanischen Städten besitzen. DerMehrfamilienhaussektor in wichtigen japanischen Städten, insbesondere in Osakaund Tokio, hat sich in den letzten zehn Jahren aufgrund der robusten Nachfrage,die durch die Abwanderung in die Städte begünstigt wurde, als widerstandsfähigerwiesen. Der Mehrfamilienhaussektor in Osaka hat sich sogar während derCOVID-19-Pandemie gut entwickelt, was sich in steigenden Mieten und einer hohenBelegungsrate von mehr als 95 % zeigt."Simon Treacy, CEO, Private Equity Real Estate, Real Assets, CLI, sagte: "Mit demErwerb eines hochwertigen Portfolios von Mehrfamilienhäusern in Osaka für COREFbauen wir die Erfolge unseres privaten Fondsmanagements weiter aus. Japansstädtischer Mehrfamilienhaussektor ist einer der Lichtblicke auf demasiatisch-pazifischen Immobilienmarkt, der stetig wächst und sich überKonjunkturzyklen hinweg als widerstandsfähig erwiesen hat. Seit seiner Gründungim September 2021 hat der COREF selektiv in Japan, Singapur und Australieninvestiert, um eine geografische Diversifizierung zu erreichen. Seit 2022 hatCLI inmitten volatiler Marktbedingungen 11 neue private Vehikel aufgelegt und 17