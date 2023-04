WASHINGTON/KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Angeblich geheime Dokumente über US- und Nato-Pläne zur Stärkung des ukrainischen Militärs im Vorfeld einer geplanten Offensive gegen die russischen Besatzer sind im Internet aufgetaucht. Ob die Dokumente echt sind und wer sie veröffentlicht haben könnte, war zunächst unbekannt. Das US-Verteidigungsministerium habe eine Untersuchung eingeleitet, wer hinter der Veröffentlichung stecken könnte, berichtete die "New York Times" am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Bei Bachmut gingen die zähen Kämpfe weiter, und durch Artilleriebeschuss gab es wieder viele Opfer auch unter Zivilisten. Russlands Außenminister Sergej Lawrow drohte in Ankara erneut mit einem Ende des Getreideabkommens.

Geheime Dokumente im Sinne Moskaus geschönt