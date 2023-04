Klimagipfel-Präsident aus Dubai will auf Rolle der Wirtschaft setzen

LONDON (dpa-AFX) - Der nächste Weltklimagipfel-Präsident, Sultan Ahmed al-Dschaber, will die Rolle des privaten Sektors zum Schwerpunkt der nächsten UN-Weltklimakonferenz in Dubai machen. "Wir brauchen eine große Kurskorrektur und große Anstrengungen, um Fortschritte zu erzielen. Das können Regierungen nicht alleine", sagte Al-Dschaber in einem Interview mit dem "Guardian", das die Zeitung am Freitag veröffentlichte.

Die Nominierung Al-Dschabers zum designierten Präsidenten des UN-Treffens hatte im Winter Empörung ausgelöst, weil er Vorsitzender des staatlichen emiratischen Ölkonzerns ADNOC und Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate ist. Die Emirate zählen zu den zehn größten Ölproduzenten der Welt. Dort eröffnet am 30. November in der Metropole Dubai die Weltklimakonferenz COP28.