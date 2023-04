Entschlüsselung des Aufstiegs von Chinas „Hidden Champions" in der Stadt Taizhou in Zhejiang

TAIZHOU, China, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- Als der deutsche Managementexperte Hermann Simon in den 1980er Jahren sein Heimatland, den damals weltgrößten Exporteur von Industriegütern, untersuchte und das Konzept des „Hidden Champion" oder versteckten Meisters anregte, hätte er sich vielleicht nicht vorstellen können, dass China mit seiner schwachen industriellen Basis mehr als 30 Jahre später zu einem Hochland werden würde, in dem sich eine große Zahl von globalen „Hidden Champions" versammeln.

Nach Angaben des „Global Communication Center of Hehe Culture" gibt es in China inzwischen mehr als 70.000 spezialisierte und hochentwickelte Unternehmen, die neue und einzigartige Produkte herstellen, darunter etwa 9.000 „kleine Industriegiganten". Diese Unternehmen sind in den elementaren Wirtschaftsbereichen stark vertreten, haben hohe Marktanteile und einzigartige Vorteile auf den nationalen und internationalen Märkten, was Hermann Simons Definition der „Hidden Champions" entspricht.

Wie kann es sein, dass China in nur gut 30 Jahren so viele „Hidden Champions" hervorgebracht hat? Wenn Hermann Simon die Gelegenheit hätte, die Stadt Taizhou in der ostchinesischen Wirtschaftsmetropole Zhejiang zu besuchen, würde er eine gute Antwort auf seine Frage erhalten.

In dieser altehrwürdigen Stadt, die von Bergen und Meeren umgeben ist, gibt es 27 Industriegebiete mit einem Produktionsvolumen von jeweils über 10 Milliarden Yuan. Zu den Branchen gehören Medizin, Automobile, Werkzeugmaschinen und Gussformen. Die Stadt beherbergt 35 „Hidden Champions" und 90 spezialisierte und hochentwickelte nationale Unternehmen, die neue und einzigartige Produkte herstellen. 307 der hier hergestellten Produkte beanspruchen den höchsten Marktanteil im In- und Ausland.

In einem Produktausstellungsraum der „Precious Technology Group" in Taizhou ist die Hälfte der Halle mit Industrienähmaschinen mit unterschiedlichen Funktionen für feste Materialien belegt. Im Februar dieses Jahres wurde das Unternehmen aufgrund seiner Vorteile im Segment der Industrienähmaschinenprodukte für feste Materialien als „Hidden Champion" der Provinz Zhejiang ausgezeichnet.

„Der Nähfußdruck der Maschine ist mit einer von uns erfundenen interaktiven Einstellvorrichtung ausgestattet, und die Aufgabe, dickes Material zu befördern, kann leicht bewältigt werden. Bei ausländischen Produkten mit ähnlichen Funktionen muss die Herstellung gestoppt und dann mit Schraubenschlüsseln und anderen Werkzeugen eingestellt werden, was nicht sehr komfortabel ist", sagte Luo Yiming, Vizepräsident und Chefingenieur der Gruppe, und fügte hinzu, dass ihre Produkte ein Drittel billiger sind.