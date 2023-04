Accor und Jin Jiang Hotels unterzeichnen Absichtserklärung zur gemeinsamen Förderung nachhaltiger Praktiken in der Hotelbranche

PEKING, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- Das fünfte Treffen des Chinesisch-Französischen Unternehmerrats fand gestern in Peking statt. An der Veranstaltung nahmen die Staatsoberhäupter Chinas und Frankreichs, Vertreter der chinesischen und französischen Regierungen sowie Unternehmer teil. Im Mittelpunkt des Treffens standen Diskussionen zu verschiedenen Themen, darunter Handel, Investitionen, Technologie und Tourismus.

Die beiden führenden Unternehmen des Gastgewerbes bündeln ihre Kräfte, um innovative Entwicklungsmethoden in der Hotelbranche voranzutreiben

Während des Treffens unterzeichneten Shanghai Jin Jiang International Hotels und Accor eine Absichtserklärung (MOU) mit einer Laufzeit bis 2033. Diese Absichtserklärung stellt eine strategische Partnerschaft zwischen den beiden Parteien dar, deren Hauptziel es ist, nachhaltige Veränderungen im gesamten Gastgewerbe zu fördern und voranzutreiben und die Kohlenstoffemissionen des Sektors zu reduzieren. Beide Gruppen haben ihre Absicht geäußert, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 auf ein Maximum zu bringen und bis 2060 Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Gemeinsam wollen die Parteien einen ESG-Messrahmen schaffen und definieren, der speziell auf den Hotelsektor zugeschnitten ist, und einen Benchmark und eine Reihe von Zielen festlegen, die auf die einzigartigen Nuancen der Hotelbranche zugeschnitten sind. Darüber hinaus werden sie gemeinsam an der Entwicklung neuer Industriestandards für nachhaltige Gästezimmer und die Reduzierung von Lebensmittelabfällen arbeiten, Möglichkeiten im Bereich nachhaltiger Finanzen ausloten und eine globale Schulungsinitiative starten.

Diese strategische Partnerschaft unterstreicht die gemeinsame Entschlossenheit von Jin Jiang Hotels und Accor, neue ESG-Standards in der Hotelbranche einzuführen und einen Beitrag zu den umfassenderen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bemühungen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in China zu leisten.

Bei der Entwicklung nachhaltiger Gästezimmer wollen Jin Jiang Hotels und Accor die Schaffung nachhaltiger Zimmer erforschen, die die Kohlenstoffemissionen aus Bau und Betrieb reduzieren, ohne das Gästeerlebnis zu beeinträchtigen. Ziel ist es, die Kosten für Versorgungsleistungen wie Wasser und Strom in beiden Gruppen bis 2030 um 10 % zu senken. Im Hinblick auf die Reduzierung von Lebensmittelabfällen hoffen beide Parteien, einen standardisierten Prozess zu schaffen, der universelle Technologien einsetzt, um die Lebensmittelabfälle in jeder Phase von der Beschaffung über den Gästeservice und das Catering bis hin zum Ende des Aufenthalts des Gastes zu minimieren und letztlich auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten, die Lebensmittelabfälle bis 2030 um 30 % zu reduzieren. Sie sind der festen Überzeugung, dass die Einführung neuer ESG-Standards in der Hotelbranche auch einen wichtigen Beitrag zu den umfassenderen Bemühungen Chinas um eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen leisten und einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten wird.