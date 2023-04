JD.com startet die ,,France E-Commerce Week" nach Umsatzverdopplung der Landesfiliale im Jahr 2022

JD.com war äußerst erfolgreich bei der Bewerbung französischer Produkte in China und konnte seine Position als größter Online-Einzelhandelskanal für französische Marken wie Hennessey und Remy Martin festigen. Die nationale Filiale in Frankreich, ein landestypischer Online Flagship-Store, verzeichnete 2022 ein Umsatzwachstum von 100 % im Vergleich zum Vorjahr, und auch die Verkäufe französischer Marken auf der grenzüberschreitenden Plattform von JD, JD Worldwide, verzeichneten ein schnelles Wachstum, wie z. B. René Furterer, mit einem Wachstum von 200 % im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Im März stieg der Absatz französischer Weine im Vergleich zum Vorjahr um 230 %. JD.com bezieht Weine aus allen 61 Bordeaux-Schlössern, die in der Bordeaux-Klassifikation von 1855 für Rotweinhersteller aufgeführt sind.

PEKING, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- Während des offiziellen Staatsbesuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in China in dieser Woche kündigte JD.com stolz seine ,,France E-Commerce Week"-Werbekampagne an, die am 6. April beginnt. Die einwöchige Feier wird Preisnachlässe auf hochwertige französische Produkte präsentieren und bieten.

