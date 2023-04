VAPORESSO startet mit XROS 3 NANO einen Wettbewerb zur Förderung von Innovationen durch Benutzeranpassung

Im Rahmen seiner Fokussierung auf Innovation hat VAPORESSO ein neues Thema für 2023 eingeführt - Innovate at Once - eine Verpflichtung, furchtlos nach Innovationen zu streben und Grenzen in allen Bereichen des Designs und der Optimierung des Benutzererlebnisses zu verschieben, was es VAPORESSO ermöglicht, sich auf seine drei zentralen Markenwerte - Innovation, Zuverlässigkeit und Stil - zu konzentrieren und gleichzeitig sein Engagement für einen mehrdimensionalen Innovationsansatz zu unterstreichen.

SHENZHEN, China, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, eine weltweit führende Vaping-Marke, wird seine neueste Marken-Innovationskampagne starten, die "Fun with Innovation Now – VAPORESSO Sparkling Creative Design Competition". Die Veranstaltung, die vom 15. April bis zum 15. September stattfindet, zielt darauf ab, die Innovations-DNA des Unternehmens hervorzuheben, indem es sein neuestes Produkt XROS 3 NANO mit einer einzigartigen Design-Innovationsplattform kombiniert, die es den Verbrauchern ermöglicht, eine Schlüsselrolle bei der Mitgestaltung der Zukunft des Dampfens zu spielen.

In der neuesten Kampagne konzentriert sich VAPORESSO auf das Konzept der "unbegrenzten Innovation". Das bedeutet, dass die Innovation von VAPORESSO nicht auf eine einzige Dimension beschränkt ist, sondern mehrere Dimensionen wie Produkte, Design, Kultur und Ökologie durchdringt. Die Ideologie des Unternehmens geht über das Konventionelle hinaus und zielt darauf ab, zu integrieren, zu durchbrechen und zu befähigen, um unendliche Schönheit für die Welt zu schaffen.

Mit dieser Innovationsphilosophie möchte VAPORESSO grenzenlose Schönheit für die Welt schaffen, und der Wettbewerb FUN WITH INNOVATION NOW - VAPORESSO SPARKLING CREATIVE DESIGN ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wobei das Unternehmen alle Verbraucher dazu einlädt, sich an dieser Innovationsreise zu beteiligen.

Während der Kampagne wird VAPORESSO die CMF (Color, Material, and Finish) der XROS 3 und XROS 3 NANO Serie präsentieren und interne ID-Designer, Künstler und KOLs dazu einladen, einzigartige CMFs für die Ausstellung zu erstellen. Darüber hinaus haben die Verbraucher die Möglichkeit, am XROS 3 NANO Individualisierungswettbewerb teilzunehmen, bei dem sie ihre eigenen Designs einreichen können, um spannende Preise zu gewinnen, darunter ein iPad Pro, eine iWatch und Air Pods. Die Gewinner haben außerdem die Chance, in den Blind Box Imagination Plan aufgenommen zu werden und ein individuelles Blind Box Produkt zu werden, das weltweit verkauft wird.

Informationen zu VAPORESSO

VAPORESSO wurde 2015 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine Welt ohne Rauch zu schaffen und die Lebensqualität seiner Nutzer zu verbessern. Dank kontinuierlicher Innovation, strenger Qualitätskontrollen und großem Engagement stellt VAPORESSO Produkte her, die für alle Stufen und Stile von E-Zigaretten-Rauchern geeignet sind.

