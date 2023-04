NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA könnte sich eine Megaübernahme im Ölsektor anbahnen. Der US-Ölriese Exxonmobil habe mit dem Frackingkonzern Pioneer Natural Ressources Vorgespräche über einen möglichen Kauf geführt, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag auf seiner Internetseite. Die Übernahme des an der Börse mit 49 Milliarden US-Dollar bewerteten Unternehmens wäre der größte Kauf von Exxonmobil seit der Fusion von Exxon und Mobil 1999. Exxonmobil ist aktuell fast das Zehnfache wert.

Die Gespräche seien zwar bisher informell gewesen, hieß es in dem Bericht weiter. Seit dem Gewinnrekordjahr 2022 verfüge Exxon aber über jede Menge Geld. Ein mögliches Geschäft dürfte allerdings erst im späteren Jahresverlauf oder im kommenden Jahr zustande kommen. Möglicherweise würden auch keine formellen Gespräche aufgenommen. Exxonmobil könnte sich zudem einem anderen Unternehmen zuwenden.

Große Übernahmen sind in der US-Ölindustrie nichts ungewöhnliches. 2019 hatte Occidental Petroleum den Branchenrivalen Anadarko Petroleum für 38 Milliarden Dollar gekauft. 2010 hatte Exxonmobil selbst XTO Energy für mehr als 30 Milliarden Dollar übernommen./he