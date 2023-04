Der Innovations- und Unternehmerwettbewerb „Internet+" inspiriert Millionen von College-Studenten zum Streben nach einer besseren Zukunft

Die Meisterschaft des 8 . Wettbewerbs wird am 9. April in Chongqing City im Südwesten Chinas beginnen . Der diesjährige Wettbewerb, der unter dem Motto „Dare to Differ, Dare to Win" steht, deckt die Bereiche Internet, Fertigung, IT-Dienstleistungen und moderne Landwirtschaft ab.

CHONGQING, China, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- Seit seiner Einführung im Jahr 2015 hat der Innovations- und Unternehmerwettbewerb „Internet+" von China International College Students (der „Wettbewerb") 39,83 Millionen Universitätsstudenten dazu inspiriert, mit hochwertigen Projekten in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), Big Data und Cloud Computing eine bessere Zukunft zu gestalten, so der Veranstalter des Wettbewerbs, die Chongqing University.

Der chinesische Präsident Xi Jinping wies auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas darauf hin, dass es notwendig ist, die Strategie zur Stärkung Chinas durch Wissenschaft, Bildung und Talente sowie die Strategie der innovationsgetriebenen Entwicklung konsequent umzusetzen, neue Wege in neuen Entwicklungsbereichen zu erschließen und kontinuierlich neue Impulse und Vorteile in der Entwicklung zu fördern.

An dem neuen historischen Ausgangspunkt ist es von entscheidender Bedeutung, die Integration von Bildungsentwicklung, Wissenschaft, technologischer Innovation und Talentschulung einzuhalten, um einen vorteilhaften Zyklus zu bilden, und die Integration der ursprünglichen Innovation, um effektive Ergebnisse zu erzielen.

Der Geist von „Dare to Think, Dare to Create" macht Luft- und Raumfahrt-Spitzentechnologie zur Realität

Das unbemannte Kreuzrotor-Heckrotorprojekt der 5. Wettbewerbsmeisterschaft hat sich bewährt und Früchte getragen. Im Kampf gegen Gebirgsbrände nahm das von ihr entwickelte unbemannte Luftfahrzeug im vergangenen Jahr an einem Brandbekämpfungseinsatz in Chongqing teil.

Li Jingyang, der Projektleiter, der seinen Abschluss an der School of Aeronautics and Astronautics der Tsinghua University gemacht hat, ist ein typischer Unternehmer, der mit dem Wettbewerb groß geworden ist. Das Projekt erforscht aktiv Spitzentechnologien im Bereich der Luft- und Raumfahrt.

Im August 2022 ergriff das Projekt die Initiative im Kampf gegen die Waldbrände in Chongqing und beteiligte sich an der Rettung, was den Geist von „dare to think and create" und „dare to take responsibility" der heutigen Jugend widerspiegelt.